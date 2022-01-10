طوبة يخلى الشابة كركوبة.. أبرد شهور الشتاء يبدأ 9 يناير وينتهى 7 فبراير

كتب ــ محمود راغب

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية فى هذه الأيام انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة وسط شعور لدى المواطنين بأجواء شديدة البرودة خاصة خلال فترات الليل، وذلك تزامنا مع بداية شهر طوبة 2022، والمعروف عنه شهر المطر والبرد.

شهر طوبة بدأ يوم أمس الأحد 9 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، واسم الشهر مشتق من اللفظة القبطية طوبى التى تعنى الغسل أو التنقية، وهو شهر المطر والبرد.

وعادة ما ترتبط الشهور القبطية لدى المصريين بالظواهر المناخية والتي تتطلب التأهب لها بشكل جيد، ويأتي شهر طوبة 2022 بعد انتهاء كيهك، ويتميز بمجموعة من الظواهر الجوية، والتي قيل بمناسبتها المثل الشعبي "طوبة يخلي الشابة كركوبة".

وفيما يلى أسماء الشهور القبطية :

الشهر الأول هو توت.

الشهر الثاني هو بابه.

الشهر الثالث هو هاتور.

الشهر الرابع يسمى كياك.

الشهر الخامس هو طوبة.

الشهر السادس يدعى أمشير.

الشهر السابع هو يرمهات.

الشهر الثامن هو برمودة .

الشهر التاسع يسمى بشنس.

الشهر العاشر يدعى يؤنه.

الشهر الحادي عشر هو أبيب.

الشهر الثاني عشر يدعى مسري.

الشهر الأخير الذي يدعى الشهر الصغير يدعى نسيئ.