اليوم السابع
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الإثنين، 10 يناير 2022 01:33 م
أكرم القصاص
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صور تذكارية للرئيس السيسي مع ميقاتي وأبو مازن وولي عهد الأردن بمنتدى الشباب

الإثنين، 10 يناير 2022 12:08 م
صور تذكارية للرئيس السيسي مع ميقاتي وأبو مازن وولي عهد الأردن بمنتدى الشباب صور تذكارية للرئيس السيسي مع حضور منتدى الشباب
أ ش أ

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التقطت للرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث صور تذكارية قبيل انطلاق منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ، اليوم الاثنين.
 
وجمعت الصورة الأولى الرئيس السيسي وقرينته انتصار السيسي، مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وقرينته.
 
كما جمعت الصورة الثانية الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني .
والصورة الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" . 
 
يعقد منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة تحت شعار "معا من جديد"، بمشاركة شباب من 196 دولة من جميع أنحاء العالم.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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