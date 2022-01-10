صور تذكارية للرئيس السيسي مع ميقاتي وأبو مازن وولي عهد الأردن بمنتدى الشباب

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التقطت للرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث صور تذكارية قبيل انطلاق منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ، اليوم الاثنين.

وجمعت الصورة الأولى الرئيس السيسي وقرينته انتصار السيسي، مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وقرينته.

كما جمعت الصورة الثانية الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني .

والصورة الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" .

يعقد منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة تحت شعار "معا من جديد"، بمشاركة شباب من 196 دولة من جميع أنحاء العالم.