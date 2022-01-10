وأضاف منانجاجوا، مخاطبا تجمعا في مدينة كويكوي بوسط البلاد: "عندما أصابتنا جائحة كوفيد-19، اضطررنا إلى تعليق العديد من أنشطتنا المجتعية؛ حيث كان علينا مراقبة الوضع. ومع ذلك، أصبحت الجائحة بمثابة الوضع الطبيعي الجديد، لذا، يمكننا الآن العمل في وجود وانتشار جائحة كوفيد-19. ولكنني أحث كل من لم يتلق التطعيم إلى أخذ اللقاح، كما أننا اتخذنا الترتيبات لإعطاء لقاحات معززة لأولئك الذين تلقوا لقاحهم بالفعل".

وتابع، في كلمته التي نقلتها صحف محلية اليوم، قائلا: "بالنظر إلى أننا خاضعون لعقوبات من جانب الولايات المتحدة وبعض الحكومات الغربية، فقد اضطررنا إلى تعبئة الموارد الداخلية للحصول على اللقاحات من الصين لأننا لم نتلق مساعدة من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي مثل أي دولة نامية أخرى، حتى انتهى بنا الأمر إلى وجود فائض لدينا يكفي لإعطاء الجرعات المعززة".