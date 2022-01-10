حياة كريمة.. محافظ بني سويف يلتقى عدداً من المواطنين ويستمع لمطالبهم

بنى سويف هانى فتحى

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، خلال زيارته اليوم، لمركز ومدينة ببا، لتفقد سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ورافقه خلالها بعض أعضاء مجلس النواب والتنفيذيون المعنيون.

والتقى المحافظ بعض المواطنين، ممن تصادف وجودهم أثناء الزيارة، واستمع للمطالب والشكاوى التي تقدموا بها، وتنوعت ما بين مطالب شخصية ومساعدات مادية لمساعدة بعضهم في ظروفهم الصحية والاجتماعية، فضلا عن بعض المقترحات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات في بعض المرافق والقطاعات.

وقد وجه المحافظ التنفيذيين المعنيين بسرعة دراسة تلك المطالب والاحتياجات والشكاوى والمقترحات، وإعداد مذكرة بمقترحات للحلول والبدائل المناسبة والمتاحة لكافة تلك المطالب والاحتياجات،والعمل على تنفيذها والاستجابة لها قدر المستطاع ووفق المتاح من الإمكانات والموارد وفي إطار القانون.