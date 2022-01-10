تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول.

وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 8 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .