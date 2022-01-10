اليوم السابع
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تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيد

الإثنين، 10 يناير 2022 02:35 م
تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول.

وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 8 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

 

 


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