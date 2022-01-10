تداول 706 أطنان بضائع و346 شاحنة و52 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 706 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و346 شاحنة و52 سيارة ملاكي، شملت حركة الصادرات 706 طن بضائع عامة و184 شاحنة و16 ملاكي، وحركة الواردات 162 شاحنة و36 ملاكي ويتواجد 12 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 86 شاحنة و12 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 76 شاحنة و24 ملاكي والسفينة TENGDE قادمة فارغة من جدة وتم مغادرة السفينة أمل بحمولة 52 شاحنة و13 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 94 شاحنة .

وغادر ميناء نويبع السفينة سيناء حيث تم تصدير 38 شاحنة بحمولة 706 طن و 3 ملاكي.