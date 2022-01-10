تأجيل استلام جثتى الصيادين لحين ظهور نتيجة تحاليل dna.. بث مباشر

رصدت عدسة تلفزيون اليوم السابع، تأجيل تسليم جثتى صيادين لقيا مصرعهما غرقا بمياه البحر المتوسط بمنطقة أبو الروس بين محافظتى دمياط وبورسعيد، حتى ظهور نتيجة الـdna، عقب قرار النيابة العامة بدمياط، لوجود 6 صيادين مفقودين فى مياه البحر المتوسط.

وكانت جهود الدولة ومشاركة الغواصين والصيادين أسفرت عن جثتى لصيادين وتبين أنهما لمحمد أحمد الجمال وشقيقه إبراهيم أحمد الجمال،ضحية سيدنا الحسين والذى تعرض للغرق يوم الاثنين قبل الماضى، وأدى لغرق 6 صيادين من بينهم 4 أشقاء وزوج شقيقتهم وابن خالتهم، وتم انقاذ 3 آخرين.

وستشهد الساعات المقبلة استئناف أعمال البحث عن الصيادين الـ4 المتبقين فى مياه البحر المتوسط، ويعم الحزن أسرة الأشقاء الأربعة، وسوف نتابع نتائج أعمال البحث عن الصيادين.