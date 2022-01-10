اليوم السابع
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تأجيل استلام جثتى الصيادين لحين ظهور نتيجة تحاليل dna.. بث مباشر

الإثنين، 10 يناير 2022 12:57 ص
تأجيل استلام جثتى الصيادين لحين ظهور نتيجة تحاليل dna.. بث مباشر بث مباشر.. تأجيل استلام جثتي الصيادين لحين ظهور نتيجة تحاليل dna
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة تلفزيون اليوم السابع، تأجيل تسليم جثتى صيادين لقيا مصرعهما غرقا بمياه البحر المتوسط بمنطقة أبو الروس بين محافظتى دمياط وبورسعيد، حتى ظهور نتيجة الـdna، عقب قرار النيابة العامة بدمياط، لوجود 6 صيادين مفقودين فى مياه البحر المتوسط.

 

وكانت جهود الدولة ومشاركة الغواصين والصيادين أسفرت عن جثتى لصيادين وتبين أنهما لمحمد أحمد الجمال وشقيقه إبراهيم أحمد الجمال،ضحية سيدنا الحسين والذى تعرض للغرق يوم الاثنين قبل الماضى، وأدى لغرق 6 صيادين من بينهم 4 أشقاء وزوج شقيقتهم وابن خالتهم، وتم انقاذ 3 آخرين.

وستشهد الساعات المقبلة استئناف أعمال البحث عن الصيادين الـ4 المتبقين فى مياه البحر المتوسط، ويعم الحزن أسرة الأشقاء الأربعة، وسوف نتابع نتائج أعمال البحث عن الصيادين.

 
بث مباشر.. تأجيل استلام جثتي الصيادين لحين ظهور نتيجة تحاليل dna
بث مباشر.. تأجيل استلام جثتي الصيادين لحين ظهور نتيجة تحاليل dna

 


كفر الشيخ

صياد

رزق

البحر المتوسط

بورسعيد

دمياط

غواصين

رجال انقاذ

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