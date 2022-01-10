اليوم السابع
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بث مباشر .. المئات يتوافدون على عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

الإثنين، 10 يناير 2022 07:29 م
بث مباشر .. المئات يتوافدون على عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى عزاء الإعلامى وائل الإبراشى
الدقهلية شريف الديب - تصوير أحمد إسماعيل

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قدم اليوم السابع بثاً مباشراً من عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى بميدان الشربينى بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، حيث توافد المعزيين على السرادق الذى أقيم بمدينة شربين مسقط رأس الراحل.
 
وشيع الآلاف من أقارب وعائلة وجيران الإعلامى الراحل وائل الإبراشي فى مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية، جنازته من داخل مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين، وتم دفن جثمانه بمثواه الأخير بمقابر العائلة، حيث توفي الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة من العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، التي ألزمته الفراش معتمدا على التنفس الصناعي لأكثر من عام.

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