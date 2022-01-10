بالأسماء.. صرف تعويضات لـ21 مزارعا بمركز العريش بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء صرف تعويضات لـ 21 مزارعا بنطاق مركز العريش، ونشرت المحافظة بيانا بأسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش " وضع يد - انتفاع من الهيئة" ، وتضمن كشوف المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 9/1/2022 إلى 24/1/2022.

وبيان الكشوف(16) مزارع ، بنطاق مركز العريش أرض وضع يد، تبدأ باسم مريم موسى مسلم زيدان، وتنتهى باسم عيد مسلم عيد عواد، وأرض انتفاع من الهيئة تبدأ باسم ابراهيم عواد سليم الدراوشة، وتنتهى باسم محمود جمعان محمود ، شراء عبدالرحمن محمود، و5 مزارع بمركز العريش أرض وضع يد، تبدأ باسم سالمة إبراهيم عودة ابراهيم، وتنتهى باسم احمد سالمان عواد ابراهيم، وأرض انتفاع من الهيئة، باسم رمضان خليل خليل عبدالرحمن.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركزى الشيخ زويد والعريش.

وأوضح بيان للمحافظة قائمة كشوف تضم أسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 28/12/2021 إلى 12/1/2022 .

وعدد المزارعين (42) مزارع بنطاق مركزى الشيخ زويد و العريش ، تبدأ بأسم سليم سالم سلامة درويش ، وتنتهى باسم نصر محمد وفائى نصر.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أسماء دفعة جديدة من المزارعين الذين تقرر صرف تعويضات لهم.

وأوضح البيان، كشف بأسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة، لمدة 15 يوم من تاريخ 14/11/2021 إلى 28/11/2021 .

والمزارعون بمركز الشيخ زويد ( ابو رفاعى )، وعدد المزارعين 48 مزارع، وتبدأ باسم حنان عامر صالح محسن، وتنتهى باسم عبد المنعم سلامة محمد.



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