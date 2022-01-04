صرف تعويضات لـ42 مزارعا بمركزى العريش والشيخ زويد بشمال سيناء.. اعرف الأسماء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركزى الشيخ زويد والعريش، وأوضح بيان للمحافظة قائمة كشوف تضم أسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 28/12/2021 إلى 12/1/2022 .

وعدد المزارعين (42) مزارع بنطاق مركزى الشيخ زويد و العريش، تبدأ باسم سليم سالم سلامة درويش، وتنتهى باسم نصر محمد وفائى نصر.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أسماء دفعة جديدة من المزارعين الذين تقرر صرف تعويضات لهم.

وأوضح البيان، كشف بأسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة، لمدة 15 يوم من تاريخ 14/11/2021 إلى 28/11/2021.

والمزارعون بمركز الشيخ زويد ( أبو رفاعى )، وعدد المزارعين 48 مزارعا، وتبدأ باسم حنان عامر صالح محسن، وتنتهى باسم عبد المنعم سلامة محمد.

وكان مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، اليوم الأربعاء صرف تعويضات لـ11 مواطن من أهالى المدينة .

واوضح بيان للمجلس قائمة بأسماء المستحقين لتعويضات المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد.



















