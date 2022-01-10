انهيار زوجة وأسرة وائل الإبراشى خلال تشييع جثمانه بشربين الدقهلية.. فيديو وصور

الدقهلية - شريف الديب - مرام محمد - تصوير عمرو مصطفى

انهارت زوجة الإعلامى وائل الإبراشى، خلال وصول جثمان زوجها ، لمسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، والذي سيشهد صلاة جنازة الإعلامي الراحل .

وانتابت الأسرة حالة من البكاء الشديد والإنهيار، خلال انتظار تشييع جثمان الراحل، بمسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، وسط مشاركة أهل القرية.

ويشيع جثمان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بعد قليل من مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية

ووصل منذ قليل جثمان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، والذي سيشهد صلاة الجنازة على الراحل.



وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة من العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، التي ألزمته الفراش معتمدا على التنفس الصناعي لأكثر من عام.

كان الإعلامى وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ إصابته وحتى وفاته.





جنازة وائل الابراشى (1)



جنازة وائل الابراشى (2)



جنازة وائل الابراشى (3)



جنازة وائل الابراشى (4)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (1)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (2)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (3)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (4)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (5)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (6)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (7)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (8)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (9)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (10)



وصول جثمان الراحل وائل الابراشى (11)