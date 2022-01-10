انطلاق المحادثات الأمريكية - الروسية حول الضمانات الأمنية في جنيف

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انطلقت محادثات بين روسيا والولايات المتحدة اليوم الاثنين، بشأن الضمانات الأمنية في جنيف .

وأفاد مراسل وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية بأن الاجتماع عقد على هيئة اجتماع مغلق، على أراضي البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف .

ومن المتوقع أن تكون القضية المركزية للمحادثات هي الاقتراحات الأمنية الروسية لحلف شمال الأطلسي وواشنطن، والتي تشمل على وجه الخصوص، أحكامًا بشأن عدم النشر المتبادل للصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى وعدم توسيع الناتو شرقًا وخفض التدريبات العسكرية.

ويرأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، فيما ترأس الوفد الأمريكي نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان.

وعقدت واشنطن وموسكو أمس الأول اجتماعا تمهيديا من المحادثات على شكل عشاء عمل في جنيف، ووصف ريابكوف الاجتماع التمهيدي بـ "المذهل والصعب والعملي".