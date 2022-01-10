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انخفاض بدرجات الحرارة اليوم ونشاط رياح مثيرة للرمال.. القاهرة 10درجات

الإثنين، 10 يناير 2022 08:00 ص
انخفاض بدرجات الحرارة اليوم ونشاط رياح مثيرة للرمال.. القاهرة 10درجات الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين يشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والفرصة مهيأة لتكون السيول على بعض مرتفعات جنوب سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية د وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين:  القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة 
 
 
 
 

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