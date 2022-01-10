اليوم.. آخر موعد لتقديم طعون ضد مرشحى رئاسة جامعة حلوان بالأعلى للجامعات

كتب محمد صبحى

حدد الجدول الزمنى الذى أعلنه المجلس الأعلى للجامعات بشأن الترشح لرئاسة جامعة حلوان ، اليوم الإثنين، آخر موعد للتقدم بالطعون ضد المرشحين على منصب رئيس جامعة حلوان.

وبحسب الجدول الزمنى من المقرر أن تجتمع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمنى للمقابلات يوم الثلاثاء 11 يناير، وتسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة السبت 15 يناير 2022.

وكان قد بدأ المجلس الأعلى للجامعات فى قبول واستلام أوراق المتقدمين لمنصب رئيس جامعة حلوان يوم السبت 1 يناير 2022.

أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة المبدئية للمقبول ترشحهم لشغل منصب رئيس جامعة حلوان وضمت القائمة 13 مرشحا وهم :-

1- الدكتور إبراهيم لطفى محمد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان

2- الدكتور سعد السيد سعد أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

3- الدكتور ياسر محمد جاد الله قائم بعمل عميد المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان

4- الدكتور عماد مصطفى العزباوى عميد كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان

5- الدكتور محمد باسل حسن حسنى وكيل كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان

6- الدكتور محمد حسنين محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان

7- الدكتورة سهير عبد السلام حنفى أستاذ فلسفة سياسية وعميد كلية الآداب السابق بجامعة حلوان

8- الدكتور عماد محمد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان

9- الدكتور إبراهيم سعيد سالم أستاذ تغذية بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان

10- الدكتور محمد ياسين أبو العينين أستاذ تصميم بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان

11- الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية السابق بجامعة حلوان

12- الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل أستاذ التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

13- الدكتور داود محمد سمير عبد المحسن أستاذ العلوم الموسيقية التربوية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان