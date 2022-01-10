اليوم السابع
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النمسا: تطعيم 396 ألف شخص ضد كورونا منذ الإعلان عن التلقيح الإجباري

الإثنين، 10 يناير 2022 02:02 م
النمسا: تطعيم 396 ألف شخص ضد كورونا منذ الإعلان عن التلقيح الإجباري النمسا
كتتب: هناء أبو العز

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قال وزير الصحة النمساوي فولفجانج موكشتاين، اليوم  الاثنين، إنه منذ الإعلان عن أن التطعيم ضد "كورونا" سيكون إجباريًا في فبراير المقبل، جرى تطعيم نحو 396 ألف شخص بالجرعة الأولى من لقاح "كورونا"، ثلثهم من الأطفال ممن هم دون 15 عاما.
 
وأوضح موكشتاين - في تصريحات اليوم - أن التطعيم الإلزامي المخطط له سيدخل حيز التنفيذ على الرغم من المظاهرات المعارضة لذلك، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في التطعيم وفي بعض الأماكن لا تتجاوز نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى 50% من السكان.  
 
وأشار إلى تنامي أعداد الشباب الذي يقبلون على اللقاح موضحا أنه تم تطعيم ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان بجرعة واحدة على الأقل.
 
في السياق، واصلت إصابات كورونا الجديدة ارتفاعها وبحسب إحصائيات وزارة الصحة النمساوية، اليوم، تم تسجيل 10 آلاف و804 إصابات جديدة و7 حالات وفاة خلال 24 ساعة.
 
 

النمسا

وزير خارجية النمسا

لقاح كورونا

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