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اللواء علي أباظة: استخدام تقنيات حديثة لمواجهة الجريمة الإلكترونية

الإثنين، 10 يناير 2022 10:39 ص
اللواء علي أباظة: استخدام تقنيات حديثة لمواجهة الجريمة الإلكترونية محرر اليوم السابع مع اللواء اللواء علي أباظة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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قال اللواء علي أباظة مدير مباحث الانترنت الأسبق، إن هناك تطور كبير في الأمن المعلوماتي، لا سيما مع التوسع في استخدام الانترنت بين المواطنين وظهور الجرائم الالكترونية، حيث تم انشاء إدارة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات سنة 2002 فى خطوة استباقية ونظرة مستقبلية لوزارة الداخلية، حيث تلقت أجهزة الأمن 7 بلاغات فقط لدة انشاء هذه الاجارة، وفي عام 2016 تجاوز عدد البلاغات 7 آلاف بلاغ.
 
وأضاف "أباظة" في تصريحات لليوم السابع، أن هناك ثورة تطوير كبيرة في أمن المعلومات، لمكافحة كافة الجرائم الالكترونية، حيث توسعت الداخلية في انشاء المقار الخاصة بتلقي بلاغات جرائم الانترنت على مستوى الجمهورية، مع اتاحة تقديم البلاغات عبر أقسام الشرطة، ومن خلال الاتصال التليفوني، حيث يستطيع المواطن تقديم البلاغات الخاصة بالجرائم الالكترونية فى المكان المخصص لتقديم البلاغات فى وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية وتقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الإنترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051، ويمكن الإبلاغ على الخط الساخن "108".
 

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