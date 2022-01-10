اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يناير 2022 02:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: الاقتصاد المصرى مستعد يتحمل صدمات أكثر قد يسببها وباء كورونا

الإثنين، 10 يناير 2022 02:21 م
الرئيس السيسي: الاقتصاد المصرى مستعد يتحمل صدمات أكثر قد يسببها وباء كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النتائج التي تحققت في عدد الإصابات والوفيات بكورونا في مصر قياسا بالدول المثيلة من ناحية العدد تعتبر إيجابية جدا، مشيرا إلى أن مصر بدأت إجراءات الإصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016 ، مضيفا: "أتصور إن إحنا لو مكوناش أطلقنا هذا البرنامج اللى كان فيه قسوة شديدة علينا كمصريين كان هايبقى موقفنا وتداعيات الموقف الاقتصادي في مصر أكتر بكتير لو معملناش هذا البرنامج".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"،: "شغالين في المرحلة التانية وعاوزة أقولكم إن الاقتصاد المصري مستعد يتحمل صدمات أكثر قد يسببها الوباء على العالم ومصر أكيد.. كنا شغالين على الاقتصاد في مصر ومشروعات قومية كثيرة علشان نحقق التنمية معدلات التنمية وتجهيز الدولة للانطلاق لمستقبل أفضل.
 
وتابع الرئيس: كان ممكن ناخد قرار ونعمل إيقاف كامل للأنشطة لكن معملناش كده.. عملنا استراتيجية للحفاظ على معدلات العمل ونفس الوقت إجراءات احترازية قوية تكفينا شر الوباء".
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روبوت أمام الرئيس السيسي بافتتاح منتدى الشباب: "نطبق الإجراءات الوقائية بدقة"

الإثنين، 10 يناير 2022 11:33 ص

منتدى شباب العالم يعرض فيديو ترويجي لمدينة شرم الشيخ

الإثنين، 10 يناير 2022 11:39 ص

شرم الشيخ تحتضن أكبر تجمع شبابى فى العالم.. انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى.. الرئيس الفلسطينى وولى عهد الأردن ورئيس وزراء لبنان فى مقدمة الحضور.. وممثلو الدول المشاركة يرفعون أعلام بلادهم

الإثنين، 10 يناير 2022 12:00 م

منتدى شباب العالم 2022.. روبوت ضمن فريق لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنتدى يبهر الحضور.. الروبوت يتحدث أمام الرئيس السيسي ويرحب بالضيوف : أتمنى لكم وقتا آمنا وتظلوا آمنين.. وتحيا مصر.. فيديو وصور

الإثنين، 10 يناير 2022 11:38 ص

متحدثة منتدى شباب العالم: الفكرة بدأت فى 2017 من أجل حوار عالمى للسلام

الإثنين، 10 يناير 2022 11:42 ص

جوتيريس لحضور منتدى الشباب: واصلوا الحديث للحصول على حلول لتحقيق التعافي

الإثنين، 10 يناير 2022 11:55 ص

مسؤولة أممية: منتدى شباب العالم منصة تنشر السلام والتناغم

الإثنين، 10 يناير 2022 12:00 م

رئيس مجموعة البنك الدولى: ملتزمون باستدامة المساحات لتبادل الأفكار مع الشباب

الإثنين، 10 يناير 2022 12:02 م

3 شباب من مصر وغانا وتونس يشاركون فى افتتاح منتدى شباب العالم

الإثنين، 10 يناير 2022 12:08 م

أينشتاين وجلال الدين الرومى والأم تريزا.. العلم والفلسفة والإيمان فى منتدى شباب العالم

الإثنين، 10 يناير 2022 12:11 م

إيتزيار إيتونو من منتدى الشباب: سعيدة بتواجدى معكم لمناقشة مستقبل الكوكب.. صور

الإثنين، 10 يناير 2022 12:28 م

منتدى شباب العالم يعرض فيلما تسجيليا عن تأثير جائحة كورونا على الشباب

الإثنين، 10 يناير 2022 12:29 م

"ورجعنا تاني" أغنية منتدى شباب العالم 2022

الإثنين، 10 يناير 2022 12:31 م

الرئيس السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

الإثنين، 10 يناير 2022 12:37 م

الرئيس السيسي يعلن انطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم: بسم الله نبدأ ومن أجل المستقبل نعمل.. ويؤكد: المنتدى منصة حوار وتواصل لتبادل الرؤى.. ويتحتم علينا أهمية الحوار وإدارة الاختلاف دون تمييز.. فيديو

الإثنين، 10 يناير 2022 12:51 م

الرئيس السيسى يشهد انطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.. روبوت لتطبيق الإجراءات الاحترازية.. 3 شباب من مصر وتونس وغانا يشاركون فى الافتتاح.. والصحة العالمية: المنتدى فرصة هائلة لتبادل الخبرات.. فيديو وصور

الإثنين، 10 يناير 2022 01:29 م

منتدى شباب العالم فى عيون شخصيات عالمية.. الصحة العالمية: فرصة هائلة لتبادل الخبرات وخلق مستقبل أفضل.. مسؤولة أممية: منصة تنشر السلام والتناغم.. ونجمة إسبانية: سعيدة بتواجدى في مصر معكم لمناقشة مستقبل الكوكب

الإثنين، 10 يناير 2022 02:00 م

بدء جلسة منتدى شباب العالم "جائحة كورونا - إنذار للإنسانية وأمل جديد"

الإثنين، 10 يناير 2022 02:02 م

الرئيس السيسي: جائحة كورونا تحدٍ عظيم قابل الإنسانية فى العصر الحديث

الإثنين، 10 يناير 2022 02:07 م

منتدى شباب العالم يعرض فيلمًا تسجيليًا عن تأثير جائحة كورونا على العالم

الإثنين، 10 يناير 2022 02:09 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة