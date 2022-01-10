الرئيس السيسى يضع "روشتة سلام" ويطلق منتدى شباب العالم.. إنفوجراف

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى بداية كلمته بمنتدى شباب العالم: "نستهل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تلك المنصة التى باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب، وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم وخاصة فى تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني".

ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى عددا من التصريحات خلال الافتتاح..



