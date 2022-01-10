اليوم السابع
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الرئيس السيسى يضع "روشتة سلام" ويطلق منتدى شباب العالم.. إنفوجراف

الإثنين، 10 يناير 2022 01:30 م
الرئيس السيسى يضع "روشتة سلام" ويطلق منتدى شباب العالم.. إنفوجراف افتتاح منتدى شباب العالم

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى بداية كلمته بمنتدى شباب العالم: "نستهل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تلك المنصة التى باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب، وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم وخاصة فى تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني".

ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى عددا من التصريحات خلال الافتتاح..

 
الرئيس السيسى
 
المنتدى بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى بين العالم 
 
اللحظة التاريخية تحتم علينا أن ندرك أهمية الحوار
 
حكمة الخالق وسره فى الكون أن نكون مختلفين دون تمييز
 
لا سبيل لتجاوز تحديات الإنسانية سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات
 
أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم
 
على الخير اجتمعنا ومن أجل المستقبل نعمل

 


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

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