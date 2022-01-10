اليوم السابع
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الأمن يكشف حقيقة مقطع فيديو تعدي شخص وسيدة على آخر في القليوبية

الإثنين، 10 يناير 2022 03:35 م
الأمن يكشف حقيقة مقطع فيديو تعدي شخص وسيدة على آخر في القليوبية قوات أمن-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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وردت شكوى عبر البريد الخاص بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع "فيس بوك"، تضمنت مقطع فيديو بشأن تعدي شخص وسيدة على آخر، وقيامهما بسبه وتهديده.
  
على الفور تم التواصل مع صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنها سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، وبسؤالها قررت بوجود خلافات مالية بينها وبين إحدى السيدات، وأضافت بقيامها وزوجها بتصوير مقطع فيديو، وأن والدها هو الشخص المتعدى عليه فى الفيديو.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالاتفاق مع والد الشاكية على تصوير مقطع الفيديو، وإرساله للشاكية لإجبارها على العودة للقرية، نظراً لتركها محل إقامتها حالياً لسداد ما عليها، وأضافا بأنهما لم يتعديا على والدها بالضرب، وباستدعاء والد الشاكية أيد ما جاء بأقوال المشكو فى حقهما.

امن القلويبية

أخبار الحوادث

مدينة طوخ

فيس بوك

جريمة التعدي على شخص

جريمة الضرب

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