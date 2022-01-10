إعدام نصف طن أغذية فاسدة وغلق 5 منشآت مخالفة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، نصف طن أغذية فاسدة، وقررت غلق 5 منشآت مخالفة بكفر صقر وبلبيس والقنايات وأولاد صقر.

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بكفر صقر، وبلبيس، والقنايات، وأولاد صقر حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بهذه المدن والمراكز.

أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط 5 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم 2 منشأة غذائية ببلبيس، و 3 منشآت بالقنايات، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 557 كجم مخللات وأسماك وأغذية مختلفة وعصائر وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 157 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 76 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بكفر صقر وبلبيس والقنايات والحسينية والعاشر وأولاد صقر.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.