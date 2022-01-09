صحة البحر الأحمر: إعدام أغذية متنوعة لعدم صلاحيتها خلال الحملات المفاجئة

البحر الأحمر - عماد عرفة

وجه الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وكلف الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتورة نرمين ناجى مدير الطب الوقائى والدكتور أحمد توغان مدير ادارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية، بشن حملة مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع انحاء المحافظة.

واسفرت الحملات بالمرور على 75 منشأة من أماكن بيع وتداول الأغذية ومنشآت سياحية وتم اعدام 377 كيلو أغذية متنوعة 18 لتر لتغيرهم فى الخواص الطبيعية وتم تحرير عدد 9 محاضر نظافة وعدد 9 محاضر عدم وجود شهادات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم سحب 77 عينة من الأغذية والمشروبات المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، واستمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة للحفاظ على الصحة العامة لمواطنى محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.