إصابة 56 سجينا فى سجن بالمكسيك إثر أعمال شغب

فاطمة شوقى

قالت السلطات المكسيكية إن أعمال شغب داخل سجن بشمال المكسيك أسفرت عن إصابة 56 سجينا، واندلعت بسبب محاولات ابتزاز قام بها بعض السجناء، حسبما قالت صحيفة "اكسبانثييون" المكسيكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعمال الشغب بدأت الجمعة الماضية في سجن أبوداكا بضواحي مدينة مونتيري.

أكد ألدو فاسي، سكرتير الأمن العام لولاية نويفو ليون، أن جميع الإصابات نجمت عن الضربات وأنه لم تكن هناك أسلحة ناري، مضيفا إصابات الرأس كانت من أشياء غير حادة، وحجارة، وفي بعض الحالات من الاصطدام بالأرض".

وأضاف أن العديد من السجناء يعملون في المصانع ويتقاضون رواتبهم في أيام الجمعة، وكانت هناك 5 عصابات على الأقل تبتز الأموال من سجناء آخرين داخل جدران السجن.

وأوضح فاسي إنه تم العثور على هواتف محمولة وبيرة ومخدرات بين ممتلكات السجناء، وذلك فى تفتيش تم بعد الحادث.

وتعانى المكسيك من حوادث مماثلة فى السجون من تنافس العصابات ، والتى كانت من بينها حادث عنف بين عصابات فى سجن جنوب غربى المكسيك الذى أدى إلى مقتل 228 شخصا ويعد الأكبر بين هذا النوع من الحوادث.