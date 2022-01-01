إنشاء 9 مدارس جديدة فى مطروح بإجمالي 148 فصلا لتقليل الكثافة

مطروح - حسن مشالي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، أنه جارِ طرح عمليات إنشاء 9 مدارس جديدة، وأعمال صيانة لمدرستين بإجمالي 148 فصلا دراسيا، لاستيعاب الزيادة العددية للتلاميذ، وتقليل الكثافات التعليمية، في عدد من المناطق بمحافظة مطروح، وذلك استمرارا لجهود الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة، مع إنشاء المزيد من المدارس والمنشآت التعليمية المختلفة.

وأوضح المهندس طارق مسعد مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، أنه جارِ طرح مناقصات لعمليات إنشاء 9 مدارس جديدة، وطرحها يوم 24 يناير الجاري، وطرح مناقصة لصيانة مدرستين يوم 14 يناير الجارِ، وذلك بمقر فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح.

وأضاف بأنه تم الانتهاء من إجراء مناقصات والترسية لعمليات إنشاء 3 مدارس جديدة، يجري الإعداد لتنفيذ أعمال إنشائها، وهى مدرسة الشواعر للتعليم الأساسي، ومدرسة خديجة بنت خويلد بمدينة الحمام، ومدرسه غوط اللوز.

وكانت محافظة مطروح، قد شهدت خلال عام 2021 إنشاء وتوسعة 21 مدرسة جديدة في المناطق المختلفة، لتقليل الكثافة الطلابية وخدمة المناطق المحرومة، من بينها مدرسة ابن سيناء و مدرسة، حدائق مطروح الرسمية المتميزة للغات، والمدرسة المصرية اليابانية، وغيرها، بالإضافة إلى صيانة حوالي 70 مدرسة حكومية ومجتمعية، وافتتاح فصل متخصص في مكافحة آفات النخيل بإحدى مدارس سيوة، كما تم إنشاء أول فصل تعليمي تخصص مراعى وإنتاج حيواني فى سيدي براني، وافتتاح أول فصل لتعليم المشغولات اليدوية وفصل للزراعة المطرية، وتوقيع بروتوكول لفتح فصل لتحلية المياه فى أماكن تواجد الآبار.