ماذا يفعل الجرى لمسافات طويلة لمدة 20 دقيقة يوميا فى صحتك؟

ندى سليم

الركض لمسافات طويلة يحمل فوائد صحية عديدة على جسمك، لكنك قبل القيام بممارسة رياضة الركض يجب عليك إعداد لياقة جسمك، والانضباط العالي والالتزام القوى، حتى تتجنب الآثار الضارة، طبقا لما ورد في موقع Dr healthline.

وأوصى التقرير بهذا النوع من التمارين لأنه من أكثر أنواع التمارين فاعلية ليس فقط لزيادة القدرة على التحمل ولكن أيضًا لحرق الدهون في الجسم.

ومن أهم فوائد الجرى لمسافات طويلة لمدة 20 دقيقة في اليوم:

1. تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يمكنك ممارسة رياضة الجري لمسافات طويلة كل أسبوع إلى أسبوعين، مما يجنبك خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث إن الجري مشمول في تمارين القلب التي يمكن أن تزيد من أنشطة عمل القلب، حيث يجعل حجم القلب أكبر وقادرًا على استيعاب المزيد من الأكسجين الذي يحتاجه الجسم وتسريع الدورة الدموية.

2. تخفيف التوتر

رغبتك في الركض لمسافات طويلة تؤثر على عقلك الباطن، كما يمكنك التخلص من التوتر وجعل عقلك أكثر هدوءًا.

3. يمنحك شكلا أفضل للجسم

إن الحصول على جسم نحيف وجميل هو حلم يراود الكثيرين، لذا يمكنك الحصول على ذلك عن طريق ممارسة الجري لمسافات طويلة بانتظام كل أسبوع بإيقاع ثابت للسرعة، حيث تنجح في انكماش الدهون وشدها في أجزاء مختلفة من الجسم، مما يبدو جسمك أكثر نحافة.

4. يزيد من قوة الجسم

واحدة من فوائد الجري لمسافات طويلة التي يمكن الحصول عليها هي زيادة قوة العضلات، وذلك لأن الجري لمسافات طويلة يمكن أن يؤثر على الزيادة في عدد وحجم الميتوكوندريا، التى تعد مراكز القوة العضلية في الجسم.

5. حرق الدهون

يمكن أن يؤدى الجرى لمسافات طويلة إلى تدريب جسمك على الاستفادة من الدهون كمصدر بديل للطاقة بالإضافة إلى الكربوهيدرات، لذا يعد أحد أهم أسباب الركض لمسافات طويلة، خاصة للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن.

وأشار الخبراء إلى أن الجري لمسافات طويلة بالمسافة المقطوعة والتي تتراوح بين 300 م و500 م إلى 1000 م، حيث يمكنك تجاوزه أيضًا بالجري لمسافة ميل أو ما يقرب من 1،6 كيلومتر.