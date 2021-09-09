تعرف على أعراض متغير دلتا والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة

فاطمة ياسر

ظهرت العديد من المتحورات الخاصة بالفيروس التاجي كورونا، ومنها متغير دلتا بلس، وهو المتغير الذي لديه قدرة على الانتشار بشكل سريع، ويتسبب في عدوى الكثيرين.

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمتغير دلتا بلس، وذلك وفقا لموقع " yalemedicine و cdc.".



الفئات الاكثر عرضة للإصابة بمتغير دلتا

أكدت التقارير حول متغير دلتا بلس، أنه يعد من السلالة الأكثر قدرة على العدوى والانتشار بشكل سريع، كما أن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح هم الأكثر عرضة للإصابة به، لأن أجسامهم لا تتمتع بمناعة أي أجسام مضادة تحميهم من الإصابة بالكورونا ومتغيراتها.

وأكد التقرير أن الأطفال كذلك الأكثر عرضة للإصابة بمتغير دلتا بلس، لأنهم لم يتلقوا اللقاح للحماية من الفيروس التاجي بمتغيراته، وكذلك الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح في الأصل من كبار السن.

وأضاف التقرير، الأطباء يوصون بتلقي اللقاح.



متغير دلتا وأعراضه

وقدم التقرير، بعض الأعراض الخاصة بمتغير دلتا بلس، وهي:

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

- شعور المصاب بصداع شديد في الرأس.

- التعرض لالتهاب شديد في الحلق.

- سيلان في الأنف.

- يتعرض البعض للشعور بضيق في التنفس.