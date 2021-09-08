8 علاجات منزلية لاضطراب الدورة الشهرية.. منها اليوجا وتناول القرفة

كتبت مروة هريدى

عدم انتظام الدورة الشهرية أمر يؤرق الكثير من النساء، ولكن هناك علاجات منزلية فعالة للغاية فى حال حدوث اضطراب مفاجئ فى الدورة الشهرية، والتى تساعد على انتظامها، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth".

فيما يلى.. 8 علاجات منزلية لاضطراب الدورة الشهرية:

ممارسة التمارين بانتظام

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يحافظ على صحة جسمك ويمكن أن يحسن فترات عدم انتظام الدورة الشهرية، والحفاظ على وزن صحي، حيث تظهر بعض الدراسات أن ممارسة الرياضة بانتظام لمدة نصف ساعة يمكن أن تحافظ على لياقة جسمك وانتظام الدورة الشهرية.



ممارسة الرياضة

الحفاظ على الوزن الصحى

إذا كنتِ تعانين من نقص أو زيادة الوزن، تزداد احتمالية عدم انتظام الدورة الشهرية لديكِ، ويمكن إدارة الوزن من خلال اتباع نظام غذائى صحى بجانب التمارين الرياضية واليوجا وبعض المكملات الغذائية.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل علاجًا منزليًا صحيًا وفعالًا للغاية ضد تقلصات الدورة الشهرية وعدم انتظامها لما له من خصائص مضادة للالتهابات تساعد في علاج عدم انتظام الدورة الشهرية، كما يمكن أن يقلل الزنجبيل أيضًا من النزيف الشديد وتحسين أعراض الدورة الشهرية مثل تقلب المزاج.



اليوجا

ممارسة اليوجا

تعتبر اليوجا وسيلة فعالة لإدارة بعض المشاكل الصحية، ويمكن لها أيضًا علاج مشاكل الدورة الشهرية لأنها تخفض مستويات الهرمون المتصاعدة التي قد تؤدي إلى نزيف حاد وعدم انتظام الدورة الشهرية.

كما أن ممارسة اليوجا بانتظام تقلل من آلام الدورة الشهرية وحدة الأعراض المصاحبة لها، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من عسر الطمث.

فيتامين (د)

يعد نقص الفيتامينات في الجسم أحد الأسباب التي يمكن أن تطيل الفجوة بين دورات الحيض، قد يكون انخفاض مستويات فيتامين (د) في الجسم سببًا في عدم انتظام الدورة الشهرية، لذلك يمكن أن يؤدي استهلاك المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د)، مثل الحليب والحبوب ومنتجات الألبان إلى تحسين الدورة الشهرية، كما يمكن الحصول عليه من أشعة الشمس أو تناول مكملات غذائية.

تناول خل التفاح بانتظام

يستخدم خل التفاح لعلاج عدد من المشاكل الصحية، يمكن أيضًا تحسين عدم انتظام الدورة الشهرية من خلال تناوله يوميًا، حيث وفقًا لدراسة أجراها المعهد الوطني للصحة في كاليفورنيا، فإن شرب 15 مل من خل التفاح المخفف بالعسل و الماء يوميًا يمكن أن ينظم الدورة الشهرية غير المنتظمة لدى النساء.

الأناناس

الأناناس علاج منزلي شائع يوصي به العديد من أخصائي التغذية لتنظيم الدورة الشهرية لأنه غني بالبروميلين الذي يفيد في علاج المشاكل المرتبطة ببطانة الرحم، كما أنه للأناناس خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف الألم والتقلصات الناتجة عن الدورة الشهرية.

القرفة

القرفة مفيدة جدًا في تنظيم تقلصات الدورة الشهرية وعلاج المشاكل المرتبطة بها، وتنظيم فتراتها عن طريق تقليل أعراض متلازمة تكيس المبايض، كما أنها فعالة جدًا ضد آلام الدورة الشهرية والنزيف.