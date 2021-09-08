لو عايز تحافظ عى صحة بشرتك.. الكريز والخوخ الحل

كتبت ميرفت رشاد

عندما تفكر فى الحفاظ على صحة البشرة يتخيل عقلك تلقائيًا رفًا مليئًا بالسيروم والمرطبات والأقنعة، ولكن لا يمكن أن ننكر أن هذه المنتجات لها دور كبير فى العناية بالبشرة، ولكنها ليست الطريقة الوحيدة لإعطاء بشرتك إشراقة جديدة، فالخطوة التي قد تتجاهلها في الواقع تكمن فى مطبخك، وليس في حمامك، فالفواكه والخضراوات ذات الألوان الأكثر سطوعًا تقدم فوائد صحية رائعة وفقا لما ذكره موقع "wellandgood".

وأكدت الدكتورة راشيل نازاريان، طبيبة أمراض جلدية ومقرها في مدينة نيويورك، أن الكريز والخوخ والفراولة لها فوائد صحية رائعة لبشرتك وصحتك بشكل عام، موضحة أن تناول الأطعمة المضادة للالتهابات مهم للبشرة، فالمصدر الرئيسي لمضادات الأكسدة في الكريز هو الأنثوسيانين، كما يحتوى أيضًا على فيتامينات A و C و E والبوتاسيوم.

وأشارت نازايان إلى أن الالتهاب يؤدى فى تدهور الإيلاستين وألياف الكولاجين، مما يتسبب في شيخوخة الجلد بمرور الوقت، مشيرة إلى أن النظام الغذائي المضاد للالتهابات سيحافظ على بشرة شابة يحميها من الضغوطات البيئية مثل التلوث.

وأضافت نازاريان أن فيتامين ج مهم للغاية لصحة الجلد، ويمكن أن يساعد في تكوين الكولاجين الصحي، كما أن فيتامين E يعزز البشرة، فهو مضاد رائع للأكسدة يساعد على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي وأضرار الجذور الحرة.

وأكدت الدكتورة نازاريان أن النوم أمر حيوى لتجديد وإصلاح العديد من عمليات الجلد، بما في ذلك مكافحة أضرار الجذور الحرة وبناء دفاعات ضد الشيخوخة المبكرة، فالنوم مهم بشكل لا يصدق للحث على تكوين الكولاجين.

وأشارت إلى أن الإجهاد يؤدى إلى سلسلة من الأحداث في الجسم يمكن أن ترسل في النهاية إشارات إلى الجلد، مما يؤدي إلى توهج العديد من الأمراض الجلدية، موضحة أن واحدة من إشارات الإجهاد الرئيسية، الكورتيزول، رسائل إلى الجلد لزيادة إنتاج الزيت، وغالبًا ما تؤدي إلى ظهور بثور حب الشباب، كما ثبت أن الإجهاد يؤدي إلى اشتعال حالات التهابية أخرى في الجلد مثل الوردية، والإكزيما، والصدفية.