ريجيم القطن أخطر أنواع الدايت لخسارة الوزن.. اعرف أضراره

ندى سليم

ريجيم القطن هو أحد أنواع الريجيم الكيميائي التي تسهم في خسارة الوزن، مع تقييد السعرات الحرارية، لكنها لديها أضرار سلبية على صحة الجسم، والذى يعتمد على تناول كرات قطنية منقوعة في العصير أو العصائر لتجعلك تشعر بالشبع، مع تقييد السعرات الحرارية في نفس الوقت للحفاظ على وزن الجسم الأدنى أو لإنقاص الوزن، طبقا لما نشر في موقع Healthline.

ويعتمد الريجيم على غمس كرات القطن في العصير أو العصائر وتناولها حتى تمنحك الشعور بالشبع، ويقوم الأشخاص في هذا النظام الغذائي بتناول القطن طوال اليوم، والبعض يستهلك هذه الحشوات القطنية قبل الوجبة، حتى يتمكنوا من تناول كميات أقل، حيث يمكن للأفراد ابتلاع ما يصل إلى خمس كرات مغموسة بالعصير في جلسة واحدة قبل أن يشعروا بالشبع تمامًا.

وتكمن خطورة هذا النوع من الريجيم في أنه ينتج عنه الإصابة باضطراب في تناول الطعام، نتيجة تخطى هؤلاء الأشخاص وجبات الطعام الأمر الذى ينتج عنه فقدان الشهية، ويمكن أن يصابوا بعدوى بكتيرية نتيجة تناول المواد غير الغذائية مثل القطن والورق والصابون والثلج.

كما تشكل خطورة على الجهاز الهضمى، حيث يبدأ جهازك الهضمي من فمك ويتبع مسارًا يشمل المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة، لذا يمكن أن تسد كرات القطن بسهولة الجهاز الهضمي، لذا قد تحتاج إلى عملية جراحية لإزالة انسداد الجهاز الهضمي قبل أن يتعرض للتمزق، وقد ينتج عن الكرات القطنية الاختناق أيضا.

وحذر التقرير من تناول كرات القطن التي قد تحتوى على مواد كيميائية ضارة، لأنها تكون من البوليستر المبيض بدلاً من القطن الطبيعي ، ونتيجة لذلك ، يمكن أن تتراكم هذه السموم بمرور الوقت وتصبح ضارة.

وحذر الخبراء أيضا من تناول كرات القطن المنقوعة في العصير، لأنه يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية وضعف العظام والإرهاق ويمكن أن يلحق ضررًا كبيرًا بصحتك العقلية مثل الإصابة بالاكتئاب والقلق.