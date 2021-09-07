مندوب أفغانستان بالأمم المتحدة: الحكومة المعلنة من قبل طالبان ليست شاملة

وكالات

أعلن مندوب أفغانستان لدى الأمم المتحدة غلام إسحاقزي أن الحكومة التي أعلنت حركة "طالبان" عن تشكيلها اليوم الثلاثاء "ليست شاملة".

وقال الدبلوماسي في كلمة ألقاها أثناء اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد أعلنت طالبان اليوم تشكيلة الحكومة الجديدة. ويمكن وصفها بأي أوصاف لكنها ليست شاملة".

وأضاف: "ندعو جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى مساعدتنا في دفع ثقافة السلام في أفغانستان. نطلب منكم التمسك برفض الإمارة الإسلامية، كي تتحمل طالبان المسؤولية عن انتهاكاتها للقواعد الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك أن تصروا على حكومة شاملة. نطلب منكم رسم خط أحمر لا يتزعزع فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات".

وتم تعيين إسحاقزي مندوبا أفغانيا لدى المنظمة الدولية من قبل حكومة الرئيس السابق الفار أشرف غني. وقالت الأمم المتحدة سابقا إن "طالبان" لم تتوجه إليها بطلب تغيير مندوب أفغانستان لديها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة "طالبان" المتشددة، التي بسطت مؤخرا السيطرة على أفغانستان، عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد.