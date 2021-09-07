وأكدت الخارجية الروسية - في بيان على موقعها الإلكتروني - ترحيبها بقرار المجلس الرئاسي الليبي، وأملها في أن يساعد إطلاق سراح نجل القذافي والمقربين منه، وكذلك إعادة دفن رفات الزعيم السابق، في أن يتغلب الليبيون على الأعباء المتراكمة على مدى سنوات من النزاع الداخلي، وأن يكون خطوة هامة على طريق المصالحة الليبية واستعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

يذكرأن، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الاثنين، أنه تم الإفراج عن الساعدى القذافى تنفيذًا للإفراج الصادر فى حقه من قبل النيابة العامة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تتقدم ليبيا للأمام دون تحقيق المصالحة ولا إقامة الدولة دون تحقيق العدل وإنفاذ القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات واتباع الإجراءات والأحكام القضائية.