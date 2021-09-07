اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 02:32 م
أكرم القصاص
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الرئاسة الروسية تنفي بشكل قاطع تورط البلاد في أحداث كاتالونيا

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 01:46 م
الرئاسة الروسية تنفي بشكل قاطع تورط البلاد في أحداث كاتالونيا الكرملين
أ ش أ

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نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف بشكل قاطع أي حديث عن تورط بلاده في أحداث كاتالونيا، مشددا على أن ما يتردد حول هذا الموضوع ما هو إلا اكاذيب . 
 
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "نحن لا نعرف شيئًا عما يتردد من أن نائب رئيس حكومة كاتالونيا التقى بمسؤولين روس لحشد دعم روسيا لانفصال كاتالونيا عن إسبانيا".
 
وأضاف المتحدث الصحفي للكرملين:" نحن لا نعرف أيضا مدى موثوقية مثل هذه المقالات، التي تُنشر في بعض الصحف الأمريكية، فهي ليست سوى أكاذيب وشائعات"، مؤكدا أن بلاده ترفض رفضا قاطعا هذه الاتهامات.يُذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت مؤخرا مقالاً نقلاً عن تقرير استخباراتي أوروبي، مفاده أن نائب رئيس حكومة كاتالونيا التقى بمسؤولين روس لحشد دعم روسيا لانفصال كاتالونيا عن إسبانيا.
 

الرئاسة الروسية

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أحداث كاتالونيا

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