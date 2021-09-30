6 فوائد صحية لكشط اللسان.. يحمى من التسوس ويُعزز المناعة

كتبت مروة هريدى

تنظيف اللسان هو الخطوة الأولى في روتين العناية بالأسنان لدينا والتي يفوتها معظمنا يوميًا، وبغض النظر عن مدى جودة تنظيف أسنانك أو عدد مرات استخدام الخيط فمن المحتمل أنك لا تنظف لسانك كما ينبغى، ولا يكفي تفريش لسانك بفرشاة أسنانك فأنت بحاجة إلى استخدام مكشطة اللسان أيضًا، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

مكشطة اللسان هي قطعة طويلة ورفيعة ومسطحة من المعدن على شكل حرف U والتي تستخدمها لكشط سطح لسانك للتخلص من البكتيريا وبقايا الطعام والسموم والخلايا الميتة التي تتراكم عليه.

وفيما يلي 6 فوائد صحية مهمة لكشط اللسان:



الحفاظ على نظافة فمك

الفم مليء بملايين البكتيريا وليست كلها جيدة، لذلك تساعدك كاشطة اللسان على إزالة هذه البكتيريا وبقايا الطعام والحفاظ على فم نظيف.

الحفاظ على نفس منعش

ما يقرب من 50% من حالات رائحة الفم الكريهة ناتجة عن البكتيريا السيئة المتراكمة على اللسان، لذلك يعد تجريف اللسان خطوة أساسية للتخلص من رائحة الفم الكريهة، حيث يمكن أن يساعد التخلص من بكتيريا اللسان وبقايا الأطعمة العالقة في الحفاظ على نفس منعش.



تنظيف اللسان

الوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة

إزالة البكتيريا الضارة على لسانك يمنع تسوس الأسنان وأمراض اللثة والفم الأخرى، ومع ذلك فإن هذه الخطوة وحدها لا تكفي لتعويض روتين الأسنان السيئ، لذلك يجب أيضًا الحرص على تفريش الأسنان باستخدام المعجون مرتين يوميًا ولمدة دقيقتين على الأقل واستخدام غسول الفلورايد للفم. ويساعد أيضًا شرب الكثير من الماء على تقليل جفاف الفم ويجب أيضًا تجنب التدخين.

تحسين حاسة التذوق

يُعتقد أن تجريف اللسان يساعد في تنشيط الغدد اللعابية بالفم والتي تلعب دور المنشط لتحسين عملية الهضم لدينا وقدرتنا على التذوق، مما يجعلك تشعر بالشبع بعد كل وجبة، حيث عدم شعورك بالنكهة يجعلك تفرط بتناول الطعام دون أن تشعر.



كشط اللسان

تحسين صحة القناة الهضمية

يعتبر كشط اللسان وسيلة فعالة أيضًا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمى وتجنب المشاكل المتعلقة به، حيث تعتبر براعم التذوق النشطة مهمة لهضم صحي، والتخلص من البكتيريا الضارة عن طريق كشط اللسان يسمح لبراعم التذوق لديك بالعمل بشكل أفضل.

تعزيز نظام المناعة والصحة العامة

يقول الخبراء إن اللسان النظيف نقطة البداية لجسم صحي، ويمكن أن يساعد تجريف اللسان في منع رائحة الفم الكريهة والالتهابات مثل التهاب الحلق والجيوب الأنفية وانسداد الأنف، وكذلك إزالة المخاط للمساعدة في تحسين صحتك العامة.