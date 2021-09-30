وكيل وزارة أوقاف الإسماعيلية يوجه بحصر الممتلكات والملحقات بالمساجد

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية فى الأسبوع الثانى من توليه المديرية اجتماعا خاصا باللجان الفرعية والإدارة .

وحضر الاجتماع مديرى الإدارات ومسئولى المخازن وبعض المفتشين من كل إدارة، وذلك لعرض بعض المستجدات والتعليمات .

ووجه وكيل أوقاف الإسماعيلية بحصر الممتلكات والملحقات الخاصة بالمساجد والزوايا التابعة للمديرية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الوزارة الخاصة بهذا الشأن.

وشدد على عدم التهاون مع أى حد اذا صدر منه تعد على الممتلكات والمساجد الحكومية.