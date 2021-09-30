وزير الطيران يبحث مع وزير السياحة والبيئة بجمهورية القمر سبل دعم التعاون

كتبت رحاب نبيل

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، حمد سعيدى وزير السياحة والبيئة بجمهورية القمر المتحدة، والسفير عطاء افندى سفير القمر المتحدة بالقاهرة لبحث العلاقات الثنائية فى مجال الطيران المدنى، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وعدد من قيادات الوزارة ومصر للطيران.

وتناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين فى مجالات النقل الجوى، وبخاصة فى مجالات الملاحة الجوية والتدريب، ودراسة الاتفاقية الثنائية للنقل الجوى الموقعة بين البلدين.

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدني بوفد دولة القمر المتحدة الشقيقة، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون مع جميع الشركاء وبخاصة دولة القمر المتحدة التى تعد من أهم محطات التجارة وتتمع بمقومات جاذبة.

وأشار وزير الطيران إلى العلاقات الوطيدة فى محتلف المجالات ورحب الوزير بالتعاون الفعال مع دولة القمر المتحدة، مؤكدًا على أهمية فتح آفاق تعاون جديدة فى مجال الطيران المدنى بما يساهم فى زيادة التقارب بين البلدين وذلك تماشياً مع استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية.

كما أعرب وزير السياحة والبيئة عن سعادته بهذا اللقاء مشيرًا بأن التعاون بين وزارة الطيران المدنى المصرى ودولة القمر المتحدة فى مجالات وأنشطة النقل الجوى المختلفة سيساهم فى تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية للبلدين ، معرباً عن تطلع بلاده إلى تدعيم العلاقات الثنائية في شتى المجالات وبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وآليات تعزيز الإستثمارات المصرية فى جزر القمر، وذلك فى ضوء ما تتمتع به الشركات المصرية من امكانيات وخبرات واسعة وسمعة متميزة على الأصعدة العربية والإفريقية والعالمية. والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة لدعم الخطط التنموية للحكومة القمرية، كما أثنى الوزير بالإجراءات الإحترازية والوقائية المطبقة فى مطارات جمهورية مصر العربية.

ومن جانبه أعرب سفير دولة القمر المتحدة عن تقديره للعلاقات المثمرة بين البلدين فى صناعة النقل الجوى، مشيدًا بالتطوير الذى حققه قطاع الطيران المدنى خلال الفترة الحالية، مؤكداً على تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون حيث أن هناك علاقات ممتدة مع مصر منذ عقود عديدة في العديد من المجالات فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.