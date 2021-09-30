وزيرة التضامن الاجتماعى تدشن المبادرة الرئاسية "بر أمان" بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تدشن اليوم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى المبادرة الرئاسية بر أمان بمحافظة شمال سيناء، وبدأت قبل قليل الاستعداد لتدشين المبادرة بمدينة العريش فى مقر المدينة الشبابية على ساحل مدينة العريش، ومقررا أن يكون فى استقبال وزيرة التضامن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.

وتلتقى الوزيرة خلال زيارتها الى مدينة العريش، محافظ شمال سيناء وأعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ، بجانب عقد مؤتمر فى المدينة الشبابية الدولية بالعريش، ، وافتتاح معرض الحرف البيئية والمنتجات الزراعية.