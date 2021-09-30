وقال متحدث باسم الوزارة في تصريحات، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس "إن الولايات المتحدة ليس لديها أية خطط لترقية العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الرئيس السورى بشار الأسد، كما أنها لا تشجع الآخرين على ذلك ".
 