وقالت الغلاي ـ في تصريح للقناة (العراقية) الإخبارية اليوم /الخميس/ ـ إنه في إطار حرص مفوضية الانتخابات على حماية وسلامة المواطنين أثناء إجراء العملية الانتخابية تم تطبيق كافة الضوابط الخاصة بـ "الالتزام بارتداء الكمامة وتهوية وتعقيم مراكز الاقتراع وتوفير وحدات صحية في جميع أنحاء البلاد".



وردا على سؤال حول حق الراقدين في المستشفيات الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أكدت المتحدثة باسم المفوضية العراقية : "أنه لا يوجد أي مواد قانونية بشأن مشاركة الراقدين في المستشفيات في الانتخابات العراقية المقبلة".



يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه سلطة الطيران المدني بالعراق، إغلاق المطارات العراقية تزامنا مع موعد الانتخابات البرلمانية في العاشر من أكتوبر القادم.



وقالت السلطة - في بيان - "إنه سيتم إغلاق المطارات العراقية الدولية (بغداد، النجف الاشرف، البصرة، إربيل، السليمانية) اعتبارا من الساعة (21:00) يوم 9 أكتوبر 2021 وحتى الساعة (6:00) يوم 11 أكتوبر 2021 ".



وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في وقت سابق انتهاء كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، موضحة أن اللجنة الأمنية "أكملت جميع الاستعدادات، وأن كافة الأمور اللوجستية تمت على أفضل وجه".