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مدينة ملوى تنظم حملة للتصدى لزواج القاصرات بمجلس قروى المعصرة بالمنيا

الخميس، 30 سبتمبر 2021 10:58 ص
مدينة ملوى تنظم حملة للتصدى لزواج القاصرات بمجلس قروى المعصرة بالمنيا جانب من اللقاء
المنيا- حسن عبد الغفار

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استقبل اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، بديوان رئاسة مركز ومدينة ملوى، كلا محمد صلاح منسق المجلس القومى للأمومة والطفولة بالقاهرة، و سيدة جابر مدير إدارة الامومة والطفولة بمحافظة المنيا، وأحمد عبدالقادر وكيل إدارة الامومة والطفولة بالمركز، وذلك للتنسيق فى البدء بعمل حملة للتصدى لزواج القاصرات بقرية المعصرة بمركز ملوى جنوب المنيا.

وقال منسق المجلس القومى بالقاهرة، إن هدف الحملة التصدى للتقاليد المجتمعية الغير سوية والتى يجب تغيرها لمصلحة الأطفال الذين يتزوجون تحت السن القانوني، وتأثيره السلبى على حياة البنات، حيثُ يشارك فى الحملة أخصائيين نفسيين واجتماعيين وقانونين وأطباء ورجال دين تحت رعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا.

فيما قالت سيدة جابر، أنه سيتم تناول القضية من عدة جوانب حيث سيتم إشراك رجال الدين المستنيرين ليأكدوا على مفهوم "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، ويتم توضيح المستهدف من خلال وضع آليات للإبلاغ عن الزواج المبكر للأطفال دون السن القانونى من خلال الاتصال على خط نجدة الطفل "16000" والإبلاغ عن أى مآذون يقوم بهذا العمل المشين وكذا الإبلاغ عن أولياء الأمور المشاركين فى تلك الجريمة.

وقال رئيس المدينة إن القضية التى نحن بصددها اليوم واحدة من القضايا الحياتية والتى تسعى الدولة بكل طاقتها لتطبيق القانون، وما نص عليه من تجريم زواج القاصرات، بكافة أشكاله وأنواعه، إلى جانب تفعيل خطوط نجدة الطفل بالمحافظة، لمواجهة العنف الذى تواجهه الفتيات، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يجبر قاصر على تلك الظاهرة، واضاف قائلا أن مشكلة الزواج المبكر من أخطر المشكلات التى يواجهها المجتمع، وتعتبر شكل من أشكال العنف ضد المرأة، حيث تتحمل الفتاة مسؤولية تكوين أسرة فى سن مبكر وإقامة علاقة زوجية لم يكن لإرادتها دخل فى حدوثها وهى غير مؤهلة نفسيًا وجسديًا.

 


زواج القاصرات

ملوى

قرية المعصرة

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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