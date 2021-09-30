عامل بناء ويعالج المرضى.. شاهد أهالى الغربية يروون حكاية الطبيب النصاب

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشراُ مع مجموعة من أهالى قرية أبو صير التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، بعد الواقعة التى آثارت الرآى العام خلال الفترة الماضية وهي وجود شخص من أبناء القرية حاصل على دبلوم زراعة ويعمل عامل بناء، بالنصب والاحتيال وقدرته على علاج المرضى دون الحاجة للعرض على أطباء.

وانتشرت فيديوهات عديدة للمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها عدد كبير من الأشخاص، ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

يقول فتوح فايد من أبناء القرية لـ"اليوم السابع" أن المتهم يبلغ من العمر 46 عاما ولم يسبق له الزواج، وبدأ حياته مساعد بناء يقوم بحمل الطوب والأسمنت، وعمل فى عدد حرف ولم اسمع عنه بأنه نصاب أو استولى على أموال مواطنين.

وأضاف منذ عام ونصف تقريبا فوجئنا بإدعائه العلاج بالأعشاب، وبدأ يتردد عليه أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف المراكز والمحافظات، وكان من ضمنهم حيث كان يعانى من ارتجاع بالمريء وتضخم بالكبد، وتوجه للمتهم وأعطاه مجموعة زيوت عشبية يتناولها لمدة 20يوما، ومر علي ذلك 4شهور وتحسنت حالته ولا يشعر بأي آلام.

وأضاف: منعرفش وصل لقصة العلاج بالأعشاب والإبر ازاي وكان بيشتغل فى حاجات كتير وسمعنا أنه كان بيشتغل فى ليبيا عامل بناء، وكان بيشيل طوب ورمل بالقرية، وكنا بنسمع انه بيطلع على المصارف والترع يصطاد.

وأشار : الراجل اللي يشفيني شهر أو علاجه يجيب نتيجه امشي معاه خاصة وأن المذكور كان سببا فى تعافيه من الآلام، بعد ذهابه لأكثر من طبيب باطنه ولم يشعر بارتياح بعد انتهاء كورس العلاج، وتحسنت حالته بعد تناوله الأعشاب والزيوت العشبية لمدة 20يوم.

وأوضح أن المتهم المذكور كان يتردد عليه مئات المواطنين يوميا وينتظر أمام منزله عشرات السيارات من مختلف المحافظات، مبينا أنه سأل أحد المترددين على المتهم عن سبب عودته له بعد عام فأجابه بأنه عاد بعد شعوره بالآلم.

وأوضح أن المتهم كان دائم توجيه الشتائم للأطباء ويتحدى الأطباء فى تخصصاتهم، مؤكدا أنه كان دائم توجيه الشتائم والانتقادات للأطباء بدون توقف ونشر فيديوهات على صفحته الشخصية بذلك، الأمر الذي كان سببا فى إلقاء القبض عليه.

وعن المواقف الغريب التي كانت تحدث أمام منزل المتهم قال فتوح فايد أنه فى الأحد الأيام شاهد سيارة إسعاف متوقفة أمام منزل المتهم، وكان يعتقد بأن هناك حالة توفيت على يد المتهم وعندما اقترب من قائدها، فتبين أن سائق الإسعاف أحضر نجله والذي يعانى من ضعف النظر للمتهم وبعد مرور وقت قصير سمعنا زغاريد بتصحيح إبصار الطفل.

وأضاف أن أهالى القرية منقسمين بين مؤيد بما يفعله المتهم والبعض الأخر يتهمه بالنصب.

كانت أجهزة الأمن قد كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو عبر “فيس بوك” لأحد الأشخاص بالغربية زعم خلاله قدرته على علاج المرضى دون الحاجة للعرض على الأطباء.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ،لاسيما فى مجال جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وإنتحال الصفة، وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” زعم خلاله قدرته على علاج المرضى دون الحاجة للعرض على أطباء.

وأسفرت التحريات الفنية عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (بدون عمل – مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ، تم إستهداف وضبط المذكور ، وعثر بحوزته على (مقص طبى “جيفت” – هاتف محمول”بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة ، ووجود عدد من مقاطع الفيديو يظهر بها المتهم صحبة بعض المرضى الراغبين فى تلقى العلاج ، وكذا رسائل متبادلة مع ضحاياه) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بعلاج المرضى عن طريق الوخز بالمراكز العصبية بالكفين والقدمين ، بقصد تحقيق مكاسب مادية ، وأضاف بتعلمه تلك الطريقة العلاجية من خلال شبكة الإنترنت، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



حماده الصعيدي احد أبناء القرية



فتوح فايد



فوزي غزيل أحد أبناء القرية