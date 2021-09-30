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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 30-9-2021 بالبنوك

الخميس، 30 سبتمبر 2021 02:37 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 30-9-2021 بالبنوك درهم اماراتى
كتبت : سماح حمدى

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واصل سعر الدرهم الإماراتى ثباته اليوم الخميس 30-9-2021، أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك المصرية، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره بالأمس.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

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