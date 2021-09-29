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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 29-9-2021

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 12:09 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 29-9-2021 الدرهم الإماراتى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 29-9-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بأسعار أمس، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

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