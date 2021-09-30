رئيس هيئة الدواء يتفقد خط مستحضرات الاستنشاق أحادية الجرعة لعلاج الأمراض الصدرية

كتب وليد عبد السلام

تفقد صباح اليوم رئيس هيئة الدواء المصرية، خط الإنتاج الأول لمستحضرات الاستنشاق أحادية الجرعة "أدوية لعلاج الأمراض الصدرية المزمنة" ببشركات القطاع الخاص.

وأكد رئيس هيئة الدواء خلال كلمته أن توطين صناعة الدواء هو الهدف الرئيسي الذي تضعه الهيئة نصب أعينها، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق الكامل مع الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة العامة والوقاية؛ وكذلك وزراة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد، حيث تستهدف الهيئة استمرار تأمين توافر دواء آمن وفعال وذو جودة عالية بشكل منتظم ومستدام للمريض المصري، مع ضرورة فتح آفاق خارجية للتصدير.

وأشاد بخط إنتاج مستحضرات الاستنشاق أحادية الجرعة، وهو خط الإنتاج الأول من نوعه فى مصر، ومن المتوقع تشغيله نهاية أكتوبر المقبل، وأثنى على القدرات الإنتاجية العالية للشركة، وتطبيق أعلى معايير الجودة.

وأكد استمرار تقديم الهيئة كل سبل الدعم الفني للشركة المصنعة؛ لتيسير تسجيل وبدء تداول عدد من المستحضرات الهامة لأمراض الصدر المزمنة المخطط انتاجها محلياً على هذا الخط كما تفقد أيضا خط إنتاج الهرمونات، حيث تتميز الشركة بإنتاج الأقماع الهرمونية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الطموحة لتعميق توطين صناعة الدواء، ورفع مستويات الإكتفاء الذاتى من الأدوية، والعمل على فتح مجالات للتصدير تضمن تحقيق معدلات متزايدة للصادرات المصرية من الأدوية.