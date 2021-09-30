حملة مكبرة لإزالة مركب نيلى بدوت ترخيص يزن 70طنا بالمحلة.. صور

ونفذت مديرية الري بالغربية بالاشتراك مع مجلس مدينة المحلة وعدد من قوات الشرطة، قرار الإزالة الصادر للمركب، الذى يبلغ طوله 25م وعرضه 7 ويبلغ وزنه 70 طنا.