اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 06:22 م
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حملة مكبرة لإزالة مركب نيلى بدوت ترخيص يزن 70طنا بالمحلة.. صور

الخميس، 30 سبتمبر 2021 04:57 م
حملة مكبرة لإزالة مركب نيلى بدوت ترخيص يزن 70طنا بالمحلة.. صور حملة لإزالة المركب
الغربية – مصطفى عادل

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشراً من موقع إزالة إحدى المراكب النيلية، والمقامة بمنطقة الكيلو 2.5 بترعة الملاحة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والصادر بشأنها 3 قرارات إزالة لإقامتها بدون تراخيص.

 
ونفذت مديرية الري بالغربية بالاشتراك مع مجلس مدينة المحلة وعدد من قوات الشرطة، قرار الإزالة الصادر للمركب، الذى يبلغ طوله 25م وعرضه 7 ويبلغ وزنه 70 طنا.
 
 
 
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حملة مكبرة لإزالة مركب نيلي

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حملة مكبرة لإزالة مركب نيلي

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حملة مكبرة لإزالة مركب نيلي

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حملة مكبرة لإزالة مركب نيلي

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حملة مكبرة لإزالة مركب نيلي

 


محافظة الغربية

المحلة

إزالة مركب نيلي بالمحلة

اخبار مصر

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اخبار الغربيه

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