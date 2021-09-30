حملة مكبرة لإزالة مركب نيلى بدوت ترخيص يزن 70طنا بالمحلة.. صور

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشراً من موقع إزالة إحدى المراكب النيلية، والمقامة بمنطقة الكيلو 2.5 بترعة الملاحة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والصادر بشأنها 3 قرارات إزالة لإقامتها بدون تراخيص.
ونفذت مديرية الري بالغربية بالاشتراك مع مجلس مدينة المحلة وعدد من قوات الشرطة، قرار الإزالة الصادر للمركب، الذى يبلغ طوله 25م وعرضه 7 ويبلغ وزنه 70 طنا.
حملة مكبرة لإزالة مركب نيلي
حملة مكبرة لإزالة مركب نيلي
حملة مكبرة لإزالة مركب نيلي
حملة مكبرة لإزالة مركب نيلي
حملة مكبرة لإزالة مركب نيلي
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة