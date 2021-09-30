اليوم السابع
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حملة "معا نطمئن" بـ 3 محافظات اليوم لتسجيل الحصول على لقاح كورونا

الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:58 م
حملة "معا نطمئن" بـ 3 محافظات اليوم لتسجيل الحصول على لقاح كورونا حملة "معا نطمئن"
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، تواجد حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بمحافظات البحيرة والمنيا والقاهرة اليوم الخميس ، بهدف تشجيع المواطنين ومساعدتهم في التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، مؤكدًا استمرار الحملة لمدة شهر بدلاً من 10 أيام من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مضيفًا أنه تم تجهيز عدد من مراكز شباب بالمحافظة التي انطلقت بهما الحملة اليوم، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، مشيرًا إلى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.
 
وناشدت وزارة الصحة المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.
 
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الصحة

كورونا

لقاح كورونا

سجل الان

نطمن معا

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