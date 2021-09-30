استمرار حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لليوم الثانى عشر بالإسماعيلية ..صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن استكمال حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، لليوم الثانى عشر على التوالى بالإسماعيلية، نظرًا لإقبال المواطنين على التسجيل وتلقى اللقاح خلال الأيام الماضية، وذلك تيسيرًا على المواطنين، وتشجيعهم للتسجيل وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم تخصيص أتوبيسين للحملة بمدينة الإسماعيلية، وأتوبيس لكل إدارة صحية يضم فريقًا من التواصل المجتمعى بمديرية الصحة، يرتدون زيًا مخصصًا، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، فقط بصورة بطاقة الرقم القومى بأماكن انتشار قوافل الحملة، لليوم الخميس، وهى أمام مسجد الخباز ،المحطه الجديده، أمام مصلحه الأحوال المدنية فى الفترة الصباحية، امام مكتبه مصر فى الفترة المسائية، القصاصين، المرزوقيه، الاوقاف، العهده بالتل الكبير، المنشيه، المحسمة، ابو صوير، القنطره غرب، مركز شباب أبو عياد، عزبه الزمالطه، مصنع السوتي، كسفريت، مركز شباب سرابيوم.

كما أعلن حطب، أنه تيسيرا على المواطنين الذين قاموا بالتسجيل، ولم تصلهم رسالة، بموعد ومكان تلقى الجرعة الأولى يمكنهم تفعيل كود التسجيل والتطعيم بالاماكن التالية، وهى مركز شباب السلام آخر طريق الغابه، مركز شباب الفردوس بجوار النادى النوبى، المجمع الطبى، نادى الشجره، نادى المنتزه،المحسمه القديمه ابوعطوة، ام عزام، عرب ابوقاسم، الوادى الأخضر، خنيفر، الوابورات، الأوقاف، اداره التل الكبير الصحيه، مركز طبى القنطره غرب، مركز ابو خليفه الطبى، الاداره الصحيه بفايد، مركز شباب فايد، الإداره الصحية بابو صوير، مركز شباب ابو صوير المحطة.

وأضاف "حطب" أنه بالتنسيق مع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، مديرية الشباب والرياضة سيتم توجيه المواطنين بعد التسجيل بحملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"؛ لتلقى اللقاح فى نفس اليوم فور التسجيل، بأقرب مركز شباب "مركز شباب السلام- مركز شباب الفردوس- المجمع الطبى” لمنع التزاحم بمراكز تلقى اللقاح.

وأكد أن الحملة مستمرة وهدفها تطعيم كل مواطن على أرض المحافظة بلقاح فيروس كورونا والوصول له بمختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات.

وأكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على جميع المديريات الخدمية بالجهاز الإدارى بالدولة على ضرورة حث العاملين لديهم بضرورة التطعيم والحفاظ على صحتهم وتلقى لقاح كورونا كإجراء ضرورى لمجابهة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

ووجه محافظ الإسماعيلية بالانتهاء من تطعيم العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة خلال العشرة الأيام المتبقية من شهر سبتمبر الجارى وذلك حفاظًا على الصحة العامة لكافة العاملين بالدولة.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أنه على الراغبين فى الحصول على لقاح كورونا التوجه لحملة «معًا نطمئن.. سجّل الآن» الخاصة بتطعيم المواطنين بـ لقاح كورونا وتشجيعهم على الأمر، والتى أطلقتها وزارة الصحة بالمحافظات.

وأكد بشارة أن التسجيل مستمر على طول اليوم، من خلال تخصيص 9 أتوبيسات، بالإضافة إلى سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعى المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم.

اتوبيس الحملة



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