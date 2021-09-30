حكومة لبنان تشكل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولى

إيمان حنا

أصدرت حكومة لبنان اليوم الخميس، قرارا بتشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولى، بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى، وفق بيان صحفى.

وجاء فى نص القرار "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ولما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي، لذلك ، وبناء على ما ورد أعلاه ، وعلى التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ، يفوض رئيس الجمهورية الوفد المشار إليه ادناه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة،على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع او الملفات المطروحة في مسارالتفاوض".