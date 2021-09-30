حسام عبد الغفار : تطعيم أكثر من 80% من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات

ماجد تمراز

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الوزارة تعمل منذ 1 سبتمبر الجاري، على تطعيم الأطقم الطبية في المستشفيات وكليات القطاع الصحي، وتم التحرك بعد ذلك على مستوى أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أنه بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطعيم جميع العاملين والهيئة المعاونة والطلاب قبل العام الدراسي، كان هناك متابعة لهذا التوجيه لبدء عام دراسي آمن.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "بالنسبة للمستهدفين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، فاقتربنا من تطعيمهم بنسبة تجاوزت الـ 80%، وبالنسبة للطلاب فهم ينقسمون لقسمين، ومن يوم 12 من الشهر الجاري، تم البدء في الكشف الطبي على المرحلة الأولى من التنسيق، ومع الكشف الطبي يتم تطعيمهم".

وقال: "كل الطلاب الذين سيلتحقون بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا سيخضعون للكشف والتطعيم، أما الطلاب الموجودين في السنوات الدراسية الثانية والثالثة والرابعة، ففي 1 سبتمبر، كان عدد الطلاب الذين يترددون على التطعيم، كانوا 3000 طالب يومياً، أما الآن ومنذ أكثر من أسبوع، فإنه يتم تطعيم 36 ألف طالب بشكل يومي، وأعتقد أنه كلما اقتربنا من العام الدراسي سيزيد العدد بشكل أكبر".

وتابع: "هناك تنسيق بين وزيري التعليم العالي والصحة، بأن يكون هناك تطعيم للطلاب بمراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة/ والمستهدف هو تطعيم 90% من المجتمع الجامعي في مصر، إن لم يكن 100% بنهاية العام الجاري".