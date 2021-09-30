اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة القاهرة توجه بتواصل الكلية مع الطلاب للحصول على لقاح كورونا

الخميس، 30 سبتمبر 2021 10:56 ص
جامعة القاهرة توجه بتواصل الكلية مع الطلاب للحصول على لقاح كورونا جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن وزارة الصحة والسكان، أقرت تيسيرات جديدة لتطعيم الطلاب، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية وحرصها البالغ على سلامة الطلاب والمشاركين في العملية التعليمية، وتتمثل هذه التيسيرات في التسجيل والتطعيم الفورى للطلاب في أقرب مركز تطعيم للطالب من أى مكان بجميع محافظات الجمهورية؛ وذلك بعدما أضافت وزارة الصحة والسكان خانة "طالب جامعي" على موقع التطعيمات لتسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات، بهدف الوصول للمستهدفات قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر.
 
ووجه الدكتور الخشت، عمداء الكليات بضرورة توعية الطلاب ونشر هذه التيسيرات على مواقع الكليات وإرسال اميلات ورسائل SMS وحث الطلاب على سرعة التطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكدًا أنه سيقتصر دخول الحرم الجامعي، مع بداية العام الدراسي الجديد على الذين تلقوا التطعيم فقط.
 
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تواجد 19 عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب، في المدينة الجامعية ومستشفى الطلبة وفي كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان.
 

جامعة القاهرة

التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

كورونا

لقاح كورونا

تطعيم كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل تطعيم المعلمين قبل بدء العام الدراسى الجديد ضد كورونا

الأحد، 19 سبتمبر 2021 06:00 ص

تطعيم المعلمين والإداريين بكفر الشيخ بلقاح كورونا قبل بداية العام الدراسى.. فيديو

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 01:53 م

تطعيم المعلمين بالمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد 9 أكتوبر المقبل.. صور

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 10:00 ص

تعليم شمال سيناء تطلق حملة اليوم لتطعيم المعلمين بالمديرية ضد كورونا

السبت، 21 أغسطس 2021 04:00 ص

تطعيم المعلمين المشاركين بامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة بلقاح كورونا.. صحة بنى سويف: فرق متنقلة للمصالح لتطعيم الفئات المستحقة.. ولدينا 7 مراكز تطعيم و 5 مستشفيات للعزل.. فيديو وصور

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 12:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة