التعليم العالى: طوارئ بجميع الجامعات للإسراع فى تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

كتب محمد عبد المجيد

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، إنه بحكم الظروف المحيطة والجائحة الحالية، وتوجيهات القيادة السياسية، وإدارة الأزمات بمركز الوزراء، هناك حالة من الطوارئ الحالية بجميع الجامعات المصرية، للإسراع فى تطعيم الطلاب بلقاح كورونا والأساتذة وجميع أفراد العاملين بكافة الجامعات المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج الحقيقة، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك أكثر من 300 نقطة يتلقى فيها الطلاب التطعيمات بكافة الجامعات المصرية، وأن الأمر ليس اختياريا، ولكن الدولة عازمة على عام دراسى أمن صحيا للجميع، وبالتالي لابد من التعاون الإيجابى مع هذا التوجه.

وأشار الدكتور عادل عبد الغفار، إلى أن هذا التعاون الإيجابى يعنى أن الطالب ينبغي أن يكون إيجابيا فى التعامل مع هذه التوجيهات، ويتوجه إلى مراكز التطعيم المتعددة، داخل الجامعة التى ينتمى إليها للحصول على الجرعة الأولى بشكل سريع من هذا التطعيم.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، أن هذا يتوازى فى نفس التوقيت مع توجيهات خاصة بالإقامة فى المدن الجامعية، والتي يكون بها تجمعات كبيرة من الطلاب، وبالتالي تطعيمهم ضروري أن يتم قبل بداية العام الدراسى، وإن الدولة وفرت التطعيم من خلال وزارة الصحة مجانى لكل منتسبى منظومة التعليم، وإن الكوادر الفنية والفرق الطبية متواجدة بكافة النقاط بكافة الجامعات، وتعمل أيضا فى الفترة الصباحية إلى أخر اليوم، إذا كافة الإمكانيات متاحة، وكل المطلوب أن يكون الطالب إيجابيا، وان يتعامل مع هذه المسألة بجدية، لأن هذه المسألة ترتبط بتواجد الطالب فى الحرم الجامعى.