تحرير 25 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت مباحث التموين بأسوان، اليوم الخميس، من ضبط 25 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق فى مجال ضبط القضايا التموينية، بتوجيهات من اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان.

أسفرت نتائج الحملة عن تحرير 25 قضية تموينية، على النحو التالى: قضية سلع مجهولة المصدر، و2 قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و12 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .